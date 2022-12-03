Торопченко забил за фарм «Сент-Луиса» в первом матче после отправки в АХЛ для набора кондиций

забил за фарм в первом матче после отправки в .

Гол 23-летнего россиянина не спас от поражения в матче регулярного чемпионата с «Рокфордом» (2:4).

В текущем сезоне Торопченко провел 15 матчей за «Блюз» в и забросил 1 шайбу при полезности «минус 3» и среднем времени 10:24.

Отметим, что клуб отправил его в АХЛ набирать кондиции. В рамках этой процедуры игроку не нужно было проходить драфт отказов, при этом срок его пребывания в фарме лимитирован.