Торопченко забил за фарм «Сент-Луиса» в первом матче после отправки в АХЛ для набора кондиций

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Алексей Торопченко забил за фарм «Сент-Луиса» в первом матче после отправки в АХЛ.

Гол 23-летнего россиянина не спас «Спрингфилд» от поражения в матче регулярного чемпионата с «Рокфордом» (2:4). 

В текущем сезоне Торопченко провел 15 матчей за «Блюз» в НХЛ и забросил 1 шайбу при полезности «минус 3» и среднем времени 10:24.

Отметим, что клуб отправил его в АХЛ набирать кондиции. В рамках этой процедуры игроку не нужно было проходить драфт отказов, при этом срок его пребывания в фарме лимитирован. 

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