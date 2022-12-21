«Калгари» забросил 2 шайбы в первые 30 секунд матча с «Сан-Хосе» – рекорд клуба. Дюбе, Тоффоли и Линдхольм набрали по 2 очка

« » забросил 2 шайбы в первые 30 секунд матча с « » – рекорд клуба.

«Флэймс» играют с «Шаркс» (3:2, третий период) в матче регулярного чемпионата .

Первая шайба в ворота «акул» была заброшена на 15-й секунде, вторая – на 30-й. Это новый рекорд клуба (и совместный 5-й результат в истории лиги), прежнее достижение – 32 секунды на 2 гола в матче против «Хартфорда» (6:1) в 1987 году.

Рекорд лиги принадлежит «Эдмонтону» (1982 год) – 24 секунды на 2 шайбы в ворота «Лос-Анджелеса», отличились Марк Мессье и Дэйв Ламли.

Сегодня оба гола на счету первого звена «Флэймс» причем все три форварда ( , и Диллон Дюбе) записали в актив по 2 очка – 0+2, 1+1 и 1+1 соответственно.