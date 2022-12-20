Форвард «Сан-Хосе» Гертл дисквалифицирован на 2 матча за удар Линдхольма клюшкой по лицу

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Форвард «Сан-Хосе» Томаш Гертл дисквалифицирован на 2 матча.

Игрок наказан за удар клюшкой по лицу форварда «Калгари» Элиаса Линдхольма во вчерашнем матче регулярного чемпионата НХЛ

Судьи в игре выписали чеху малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой. Победа в игре осталась за «Флэймс» – 5:2. 

Согласно условиям коллективного соглашения, из зарплаты Гертла будет удержано около 88 тысяч долларов. Деньги пойдут в фонд неотложной помощи игрокам. 

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