Кросби набрал 1450-е очко в карьере и 100-е – в матчах против «Рейнджерс»

набрал 1450-е очко в карьере и 100-е – в матчах против «Рейнджерс».

Капитан « » ассистировал Евгению Малкину, а также стал автором победного гола в сегодняшнем матче против клуба из Нью-Йорка (3:2).

У 35-летнего канадца 1451 (535+916) очко в 1140 матчах за карьеру. Против « » – 100 (38+62) баллов в 78 играх.

Ранее он набрал 100+ очков еще против двух команд – «Айлендерс» и «Филадельфии». Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки, набравшему по 100+ баллов против 15 команд, у Кросби лучший результат среди действующих игроков (3).

Добавим, что Кросби сократил отставание от идущего на 16-м месте среди лучших бомбардиров в истории НХЛ Теему Селянне (1457 очков в 1451 игре) до 6 баллов. На 18-м месте идет Александр Овечкин («Вашингтон», 1446 в 1308).