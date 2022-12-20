Ансель Галимов: «У Знарка баллоны были в лесу, у Леонтьева – на льду. «Нефтехимик» в гонке за плей-офф, нагрузились и рассчитываем получить преимущество»

Ансель Галимов рассказал о работе «Нефтехимика» над физической готовностью в ходе паузы в сезоне КХЛ.

– Вчерашний матч «Нефтехимик» – «Барыс» транслировал главный спортивный телеканал страны, вы не были в тени, обостряли, забросили седьмую шайбу в чемпионате, но уступили – 1:3. Огорчены?

– Обидное поражение в матче с прямым конкурентом, за четыре очка. Но унывать времени нет – впереди у нашей команды еще много игр, гонка продолжается.

– Как провели паузу на игры сборной?

– Большинству игроков КХЛ нравится насыщенный календарь этого чемпионата без регулярных перерывов на Евротур, но небольшой отдых все равно был нужен. Один-два дня отдохнули от хоккея – а затем интенсивные тренировки.

Вспомнил свои динамовские времена, когда у Олега Знарка у нас были баллоны – если не ошибаюсь, в лесу. В «Нефтехимике» же у нас баллоны на льду – так решил главный тренер Олег Леонтьев. Хорошо нагрузились, у нас хорошая физика.

– Не все хоккеисты любят баллоны.

– Да, там серьезные нагрузки на пахи и колени. Но если ты физически и ментально готов, то все пойдет только на пользу.

– Уже идет вторая половина сезона. Не поздновато ли для баллонов?

– Для нас все только начинается. «Нефтехимик» в гонке за последние две путевки в плей-офф от Востока, наши шансы с «Барысом», двумя клубами с Дальнего Востока и «Трактором» примерно равны. Не далеко и «Ак Барс».

Турнир очень интенсивный, физика многое решит, поэтому все логично. Тот же «Барыс» многих игроков делегировал в сборную Казахстана на игры Кубка Первого канала, а мы в паузе нагрузились, и на дистанции рассчитываем получить преимущество, – сказал нападающий нижнекамской команды.