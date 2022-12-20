«Коламбус» поместил Чинахова в список травмированных. Форвард выбыл на неопределенный срок

помещен в список травмированных.

21-летний нападающий « » пропустит неопределенный срок из-за повреждения голеностопа, которые он получил в ходе матча регулярного чемпионата против «Далласа» (1:2).

Россиянин провел на льду только 37 секунд и был вынужден его покинуть после неудачного падения игрока «Старс» Йоэля Кивиранты. Он задел тыльную сторону колена Чинахова. Игрок сумел самостоятельно покинуть площадку, но старался не опираться на левую ногу.

Чинахов провел 30 матчей в текущем сезоне и набрал 13 (4+9) очков. Игровое время – 13:15.