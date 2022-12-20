Чинахов получил травму колена в первой смене матча с «Далласом» из-за неудачного падения Кивиранты

получил травму колена в первой смене матча с « ».

Форвард « » провел на льду только 37 секунд и был вынужден его покинуть из-за неудачного падения игрока «Старс» .

Он задел тыльную сторону колена Чинахова. Игрок сумел самостоятельно покинуть площадку, но старался не опираться на левую ногу.

Главный тренер «Блю Джекетс» Брэд Ларсен после игры не сообщил каких-либо подробностей. Россиянин пройдет обследование во вторник.

В своем втором сезоне в 21-летний Чинахов провел 30 матчей и набрал 13 (4+9) очков.