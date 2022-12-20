Чинахов получил травму колена в первой смене матча с «Далласом» из-за неудачного падения Кивиранты
Егор Чинахов получил травму колена в первой смене матча с «Далласом».
Форвард «Коламбуса» провел на льду только 37 секунд и был вынужден его покинуть из-за неудачного падения игрока «Старс» Йоэля Кивиранты.
Он задел тыльную сторону колена Чинахова. Игрок сумел самостоятельно покинуть площадку, но старался не опираться на левую ногу.
Главный тренер «Блю Джекетс» Брэд Ларсен после игры не сообщил каких-либо подробностей. Россиянин пройдет обследование во вторник.
В своем втором сезоне в НХЛ 21-летний Чинахов провел 30 матчей и набрал 13 (4+9) очков.
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