Третьяк о хоккейном сотрудничестве с Беларусью: «В сложные времена нужно друг другу помогать. Сплошная польза для нашего хоккея»

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Владислав Третьяк рассказал о хоккейном сотрудничестве России и Беларуси.

«В мае нынешнего года ФХР и ФХРБ подписали меморандум о сотрудничестве в сфере детско-юношеского хоккея. Мы видим его высокую эффективность и поэтому решили продлить срок действия нашего документа до 2026 года.

Юниорская сборная Белоруссии приняла участие в трех Первенствах федеральных округов, которые мы для простоты и большей узнаваемости называем «Территория хоккея».

При этом один из турниров впервые прошел в Белоруссии. Интеграция помогает нашим юниорам повышать свой уровень в матчах друг против друга. В сложные времена нужно друг другу помогать, а такая помощь – сплошная польза для нашего хоккея.

Кроме Первенств федеральных округов в ряде российских соревнованиях примут участие и другие команды хоккейных школ Республики Беларусь возрастом от 12 до 16 лет.

На взрослом, молодежном, юниорском уровне наши сборные постоянно играют друг с другом. В пятницу наши друзья попробовали новый формат хоккея «3 на 3» и сходу выиграли первый в истории международный турнир среди национальных сборных в этой дисциплине.

В конце декабря в Жлобине состоится новое соревнование – Кубок Союза. В нем примут участие четыре команды: российские «Рубин» и питерское «Динамо», белорусские «Металлург-Жлобин» и «Юность-Минск». Таким образом, мы расширяем наше взаимодействие и на уровне клубных профессиональных команд.

Наше сотрудничество не ограничивается товарищескими матчами и участием в детских и юниорских турнирах. Мы открыты к любому взаимодействию.

У нас будет идти постоянный обмен опытом, секретами мастерства и подготовки. Мы будем совместно реализовывать научные проекты, стороны будут постоянно обмениваться методической литературой и другой информацией, необходимой для развития мастерства», – заявил президент Федерации хоккея России.

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