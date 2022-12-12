Третьяку вручен орден Александра Невского: «Хочу заверить президента: ФХР сделает все, чтобы вырастить новых олимпийских чемпионов, которые прославят страну»

вручили орден Александра Невского.

Президент Федерации хоккея России получил государственную награду на церемонии в Кремле в День Конституции.

Третьяк был награжден на основании указа президента РФ Владимира Путина № 354 от 6 июня 2022 года.

«Россия – спортивная держава. Мы проводим множество соревнований, создаем условия для того, чтобы наши соотечественники больше занимались спортом, защищали честь страны и были ее патриотами.

Хочу заверить президента Российской Федерации: сделает все, чтобы вырастить новых олимпийских чемпионов, хоккеистов, которые прославят нашу страну», – сказал Третьяк в ответном слове.

В мае Третьяк был единогласно переизбран на пост президента ФХР на четыре года. Он возглавляет федерацию с 2006 года.

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