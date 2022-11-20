Журавлев вернется в «Ак Барс» из системы «Колорадо», Чудинов перейдет в «Спартак» (Артур Хайруллин)
Защитник Даниил Журавлев возвращается в «Ак Барс».
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«Защитник Даниил Журавлев возвращается в «Ак Барс». Первое усиление для Олега Знарка по ходу сезона.
А Чудинов в ближайшее время должен расторгнуть контракт, после чего – подписаться со «Спартаком», – написал Хайруллин.
Журавлев в нынешнем сезоне провел 14 игр в АХЛ за фарм-клуб «Колорадо» и набрал 1 (0+1) балл при полезности «-4».
На счету защитника «Ак Барса» Максима Чудинова 1 (0+1) очко в 7 матчах текущего Фонбет Чемпионата КХЛ при полезности «-3».
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