Журавлев вернется в «Ак Барс» из системы «Колорадо», Чудинов перейдет в «Спартак» (Артур Хайруллин)

Защитник Даниил Журавлев возвращается в .

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Защитник Даниил Журавлев возвращается в «Ак Барс». Первое усиление для Олега Знарка по ходу сезона.

А Чудинов в ближайшее время должен расторгнуть контракт, после чего – подписаться со , – написал Хайруллин.

Журавлев в нынешнем сезоне провел 14 игр в за фарм-клуб и набрал 1 (0+1) балл при полезности «-4».

На счету защитника «Ак Барса» Максима Чудинова 1 (0+1) очко в 7 матчах текущего Фонбет Чемпионата КХЛ при полезности «-3».