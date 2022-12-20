Бывший вратарь «Оттавы» Хэммонд завершил карьеру в 34 года. «Трактор» стал его последним клубом

Бывший вратарь «Оттавы» и « » завершил карьеру в 34 года из-за травмы.

Канадец сообщил, что не сумел полностью восстановиться от травмы голеностопа, полученной в прошлом сезоне .

В этом сезоне он провел 2 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Трактор». Таким образом, челябинский клуб стал последним в его карьере.

Вратарь выступал в НХЛ за «Оттаву», «Колорадо», «Монреаль» и «Нью-Джерси». Всего в лиге провел 67 матчей, в Кубке Стэнли – еще 5.

В сезоне-2014/15 Хэммонд установил рекорд лиги, одержав 20 побед в первых 23 матчах сезона за «Сенаторс».