Бывший вратарь «Оттавы» Хэммонд завершил карьеру в 34 года. «Трактор» стал его последним клубом
Бывший вратарь «Оттавы» и «Трактора» Эндрю Хэммонд завершил карьеру в 34 года из-за травмы.
Канадец сообщил, что не сумел полностью восстановиться от травмы голеностопа, полученной в прошлом сезоне НХЛ.
В этом сезоне он провел 2 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Трактор». Таким образом, челябинский клуб стал последним в его карьере.
Вратарь выступал в НХЛ за «Оттаву», «Колорадо», «Монреаль» и «Нью-Джерси». Всего в лиге провел 67 матчей, в Кубке Стэнли – еще 5.
В сезоне-2014/15 Хэммонд установил рекорд лиги, одержав 20 побед в первых 23 матчах сезона за «Сенаторс».
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