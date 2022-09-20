Хэммонд о приезде в Россию: «В прошлом сезоне был в НХЛ после АХЛ и понял, что хочу играть на самом высоком уровне»

Вратарь «Трактора» рассказал о своем решении приехать в Россию.

- Это твой первый визит в Россию. Долго ли думал над предложением «Трактора»?

– Думаю, что это хорошая возможность играть в хоккей на высоком уровне. В прошлом сезоне я играл в после (впервые с 2018 года – прим. Sports.ru) и понял, что хочу играть на самом высоком уровне. А вариант с был наилучшей возможностью для меня, чтобы играть много.

К тому же команда успешно выступила в прошлом сезоне, и я надеюсь, что смогу помочь ей продолжать в том же духе и смогу стать частью нового успеха.

- Пару слов о твоих ожиданиях от новой лиги?

– Нет особых ожиданий, хочу быть стабильным в каждой игре, надеюсь, выиграть много матчей, ведь наша главная цель – прийти к успеху и позаботиться о том, чтобы в плей-офф мы выходили с комфортного для нас места.

– Клуб анонсировал твое подписание контракта эпизодом с ловушкой и гамбургером, который оказался в ней после броска. Многие потом вспомнили историю про твое прозвище (Hamburglar, персонаж из рекламы McDonald’s, ворующий гамбургеры – прим. Sports.ru) и несколько дней обыгрывали эту тему. Готов ли быть активным в медийных и маркетинговых продуктах, которые регулярно готовит «Трактор»?

– Будет интересно посмотреть его. Забавно, что то прозвище до сих пор следует за мной с момента первого контракта и, вот, встречает меня и в России. Видимо, люди на обоих концах земного шара об этом знают. Кто-то всегда придумывает что-то удивительное и интересное, поэтому мне интересно, что придумают для меня здесь, – сказал Хэммонд.