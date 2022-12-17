«Локомотив» и «Сибирь» – лидеры сезона по числу игроков, не пропускавших матчи (по 7).

« » и « » – лидеры сезона по числу игроков, не пропускавших матчи (по 7).

Пресс-служба КХЛ сообщила, что 61 игрок не пропустил ни одного матча в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ.

Больше всего таких хоккеистов (по 7) в составах «Локомотива» (Сергеев, Рафиков, Елесин, Алексеев, Андронов, Иванов, Коршков) и «Сибири» (Мерфи, Чайковски, Морозов, Аланов, Бек, Овчинников, Пьянов).

У четырех клубов только по одному такому игроку. Это « » (Гераськин), (Жафяров), « » (Кин), «Сочи» (Гараев).