«Локомотив» и «Сибирь» – лидеры сезона по числу игроков, не пропускавших матчи (по 7)
«Локомотив» и «Сибирь» – лидеры сезона по числу игроков, не пропускавших матчи (по 7).
Пресс-служба КХЛ сообщила, что 61 игрок не пропустил ни одного матча в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ.
Больше всего таких хоккеистов (по 7) в составах «Локомотива» (Сергеев, Рафиков, Елесин, Алексеев, Андронов, Иванов, Коршков) и «Сибири» (Мерфи, Чайковски, Морозов, Аланов, Бек, Овчинников, Пьянов).
У четырех клубов только по одному такому игроку. Это «Северсталь» (Гераськин), СКА (Жафяров), «Спартак» (Кин), «Сочи» (Гараев).
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