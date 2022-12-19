18-летний вратарь «Локомотива» Мурашов выиграл дебютный матч в КХЛ, отразив 18 из 19 бросков против «Сочи». У него 8 шатаутов в 23 играх в МХЛ

Молодой вратарь «Локомотива» одержал победу в дебютном матче в .

Ярославская команда переиграла « » (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В этой встрече 18-летний Сергей Мурашов провел в воротах «Локомотива» свой первый матч в лиге.

Он отразил 18 из 19 бросков, пропустив единственную шайбу на 12-й минуте первого периода от Кирилла Петькова.

Добавим, что Мурашов сыграл 23 матча за «Локо» в сезоне Olimpbet Молодежной хоккейной лиги, одержал 15 побед, сделал 8 шатаутов, пропуская в среднем 1,33 шайбы и отражая 95,7% бросков.