18-летний вратарь «Локомотива» Мурашов выиграл дебютный матч в КХЛ, отразив 18 из 19 бросков против «Сочи». У него 8 шатаутов в 23 играх в МХЛ
Молодой вратарь «Локомотива» одержал победу в дебютном матче в КХЛ.
Ярославская команда переиграла «Сочи» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В этой встрече 18-летний Сергей Мурашов провел в воротах «Локомотива» свой первый матч в лиге.
Он отразил 18 из 19 бросков, пропустив единственную шайбу на 12-й минуте первого периода от Кирилла Петькова.
Добавим, что Мурашов сыграл 23 матча за «Локо» в сезоне Olimpbet Молодежной хоккейной лиги, одержал 15 побед, сделал 8 шатаутов, пропуская в среднем 1,33 шайбы и отражая 95,7% бросков.
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