Скворцов о сокращении лимита: «Я против паспортистов. Чтобы играть в лиге после 35 лет, ты должен быть Зариповым и Широковым, а не Пупкиным и Матютькиным»

высказался о сокращении лимита на легионеров в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в лиге с 1 августа 2023 года с пяти до трех иностранцев в заявке команды на матч.

– Самая обсуждаемая тема сейчас – сокращение лимита на легионеров. Как вы относитесь к этому решению?

– Мне больше всего не нравится то, что средние игроки смогут получать зарплаты, уровню которых они не соответствуют. Любое ограничение конкуренции рано или поздно приведет к тому, что индустрия начинает стагнировать.

В Северной Америке обязан появиться человек, который скажет игрокам АХЛ: «Ребята, давайте сделаем белорусский паспорт». Открывается настоящий ящик Пандоры. Я против того, чтобы опять появились паспортисты – паспорт будет гарантией твоего появления в составе.

Чтобы играть в лиге после 35 лет, ты должен быть и , а не Пупкиным и Матютькиным, которые 30 лет и три года колесят из клуба в клуб. Вот такие игроки забирают места молодых, а не иностранцы. Я могу лишь согласиться с Сергеем Викторовичем Федоровым: «Не там ищут».

– Лучше без всяких лимитов?

– Первая заповедь электрика: «Не трогай то, что не трогает тебя». Пять легионеров – нормальный вариант, тем более их трудно сейчас столько найти. Но раз их мало, то законодательно ограничивать до трех, это не вариант, – сказал комментатор « ».