Воробьев о сокращении лимита: «А что делать? Если приняли решение, надо работать по новым правилам»

отреагировал на ужесточение лимита на легионеров в КХЛ.

Ранее Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

– Что скажете о выступлении «Магнитки» к этому моменту? Команда идет то вверх, то вниз.

– Пара волн у нас была, но это случается со всеми, у кого более-менее ограниченный состав. При этом мы играем через день – трудно выигрывать все подряд.

– У вас пять топовых легионеров. Их нужно будет сократить до трех в следующем сезоне. Сердце кровью будет обливаться?

– Будем выбирать. А что делать? Если приняли решение, то надо работать по новым правилам.

– Теперь будет больше шансов у молодежи из школы «Металлурга»?

– Это от молодых зависит. Я все время рассказываю историю про Витю Антипина. Был локаутный год, он котировался на уровне восьмого-девятого защитника, когда шел тренировочный лагерь. Потом приехали ребята из НХЛ: Малкин, Гончар, Кулемин. Еще Мозякин с ними играл. И вот Антипин в это звено вписался. А ведь если ты не вписываешься, такие звезды тебя из пятерки выплюнут автоматически.

Но Антипин вписался и сыграл здорово. Так что от молодежи зависит, смогут ли они взять такую высоту. Если да, то дай им бог. В те годы, когда «Магнитка» завоевывала Кубок Гагарина, у нас половина обороны состояла из своих ребят. И сейчас эти ребята тоже есть. Чем больше их будет, тем лучше, – сказал главный тренер .