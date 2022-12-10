Фастовский о лимите: «Цена вырастет на легионеров, кто дает результат. Как и на российских игроков. Это очень много вещей затрагивает»

высказался касательно нового лимита на легионеров в .

– Взлет «Сибири» в этом сезоне связан с сильными легионерами? Или дело не только в них?

– Конечно, не только. Команда строится из всех игроков, каждый вносит свою лепту. Но вписались иностранцы в наш состав хорошо.

Главному тренеру удалось найти химию между хоккеистами с разными характерами. Долго тасовали звенья… Потому что, к примеру, Бек, несмотря на весь его талант, очень специфический хоккеист. И далеко не каждый партнер готов с ним играть.

– Он скандальный, что ли?

– Нет, совершенно не скандальный. Бек специфический по стилю и манере игры.

Понять его следующее действие довольно сложно. У этого форварда нестандартное спортивное мышление. Поэтому и партнерам подстроиться под него непросто.

– У вас сейчас три легионера в составе. Вы заранее знали, что все так будет?

– Конечно, я и текст диктовал. Шучу. На самом деле мы хотели найти еще двоих легионеров. Но хороших вариантов не было.

– Агенты ломают руки клубам? А сейчас цена на легионеров еще больше вырастет?

– Вырастет, но на тех, кто дает результат. На тех легионеров, которые могут показать себя и обеспечить команде победу.

Как и на российских игроков, которые результат дают. Сокращение лимита на иностранцев очень много вещей затрагивает, – сказал генеральный директор .