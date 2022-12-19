5075 зрителей посетили юбилейный матч «Крыльев Советов» в МХЛ. Анет Сай и Егор Шип выступали в перерывах

Теги МХК Крылья Советов болельщики Алексей Морозов Владислав Третьяк МХЛ МХК Спартак Крылья Советов музыка Хоккей

5075 зрителей посетили юбилейный матч «Крыльев Советов» в МХЛ.

Клуб отметил 75-летие со дня основания. Сейчас он представлен только командой в Olimbpet Молодежной хоккейной лиге. 

В юбилейном матче «Крылья» уступили «Спартаку» (4:5 Б), отыгравшись с 1:4 по ходу матча. 

Отметим, что вход на матч был свободным. Итоговая посещаемость – 5075 зрителей, что стало лучшим результатом для игр регулярных чемпионатов лиги с 2017 года. 

В церемонии открытия матча поучаствовали президент КХЛ Алексей Морозов и президент ФХР Владислав Третьяк. В перерывах выступали Егор Шип и Анет Сай. 

Фото: страница МХЛ в VK

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные