5075 зрителей посетили юбилейный матч «Крыльев Советов» в МХЛ. Анет Сай и Егор Шип выступали в перерывах
5075 зрителей посетили юбилейный матч «Крыльев Советов» в МХЛ.
Клуб отметил 75-летие со дня основания. Сейчас он представлен только командой в Olimbpet Молодежной хоккейной лиге.
В юбилейном матче «Крылья» уступили «Спартаку» (4:5 Б), отыгравшись с 1:4 по ходу матча.
Отметим, что вход на матч был свободным. Итоговая посещаемость – 5075 зрителей, что стало лучшим результатом для игр регулярных чемпионатов лиги с 2017 года.
В церемонии открытия матча поучаствовали президент КХЛ Алексей Морозов и президент ФХР Владислав Третьяк. В перерывах выступали Егор Шип и Анет Сай.
Фото: страница МХЛ в VK
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