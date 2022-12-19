5075 зрителей посетили юбилейный матч «Крыльев Советов» в МХЛ. Анет Сай и Егор Шип выступали в перерывах

5075 зрителей посетили юбилейный матч « » в .

Клуб отметил 75-летие со дня основания. Сейчас он представлен только командой в Olimbpet Молодежной хоккейной лиге.

В юбилейном матче «Крылья» уступили « » (4:5 Б), отыгравшись с 1:4 по ходу матча.

Отметим, что вход на матч был свободным. Итоговая посещаемость – 5075 зрителей, что стало лучшим результатом для игр регулярных чемпионатов лиги с 2017 года.

В церемонии открытия матча поучаствовали президент КХЛ и президент ФХР Владислав Третьяк. В перерывах выступали Егор Шип и Анет Сай.

Фото: страница МХЛ в VK