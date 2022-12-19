Моррисси набрал очки в 9 матчах подряд и обновил рекорд «Виннипега» среди защитников. У него 5+31 в 31 игре

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Джош Моррисси набрал очки в 9 матчах подряд и обновил рекорд «Виннипега» среди защитников.

27-летний игрок отметился двумя результативными передачами в матче с «Сиэтлом» (2:3). 

Его серия игр с очками достигла 9. Это новый рекорд франшизы (с учетом достижений «Атланты»). Ранее его делили Тобиас Энстрем (8 матчей, 2012/13) и Дастин Бафлин (8, 2015/16).

Также Моррисси повторил клубный рекорд Блэйка Уилера по числу матчей подряд с голевыми передачами (9). 

В активе канадца сейчас 36 (5+31) очков в 31 матче сезона при полезности «+12» и среднем времени на льду 23:22. 

Контракт Моррисси с кэпхитом 6,25 миллиона долларов действует до завершения сезона-2027/28. 

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