Россия выиграла 1 из 4 последних Кубков Первого канала – в 2020 году

второй раз подряд не сумела победить на Кубке Первого канала.

Команда Алексея Жамнова обыграла Казахстан (6:2), но уступила Беларуси (4:5 Б). В итоге она заняла второе место на турнире.

За последние четыре розыгрыша Россия стала победителем лишь раз – в 2020 году. В 2019-м и 2021-м она была второй.

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