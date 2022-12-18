Серебряков сыграет в воротах сборной России в матче с Беларусью
Никита Серебряков сыграет в воротах России в матче с Беларусью.
Тренерский штаб сборной России определился с составом на второй и заключительный матч Кубка Первого канала.
Начало – в 14:30 по московскому времени.
Состав сборной России
Серебряков, Дорожко
Дронов – Никишин, Джиошвили – Сафонов – Воронков
Чистяков – Шарипзянов, Толчинский – Семенов – Грицюк
Телегин – Елесин, Окулов – Кадейкин – Мамин
Савиков, Карнаухов – Воробьев – Рашевский
Лихачев
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