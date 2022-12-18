Серебряков сыграет в воротах сборной России в матче с Беларусью

сыграет в воротах России в матче с Беларусью.

Тренерский штаб сборной России определился с составом на второй и заключительный матч Кубка Первого канала.

Начало – в 14:30 по московскому времени.

Состав сборной России

Серебряков, Дорожко

Дронов – Никишин, Джиошвили – Сафонов – Воронков

Чистяков – Шарипзянов, Толчинский – Семенов – Грицюк

Телегин – Елесин, Окулов – Кадейкин – Мамин

Савиков, Карнаухов – Воробьев – Рашевский

Лихачев