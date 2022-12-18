Панарин – 4-й игрок с 30 передачами в сезоне НХЛ. Кучеров по-прежнему лидирует (35)
Артемий Панарин – 4-й игрок с 30 передачами в сезоне НХЛ.
Форвард «Рейнджерс» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (6:3). На его счету стало 37 (7+30) очков в 32 играх.
Он занимает 4-е место в гонке ассистентов. Лидирует Никита Кучеров (35 передач в 30 играх), далее идут форварды «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль (34 и 33 передачи в 32 матчах соответственно).
В топ-5 также входит защитник «Виннипега» Джош Моррисси (29 передач в 30 играх).
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