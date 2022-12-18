Йэндл о лучшем бомбардире Хэйсе в запасе «Филадельфии»: «Не пора ли, может, отправить главного тренера в запас?»

расстроен решением тренера «Филадельфии» оставить в запасе .

Нападающий «Флайерс» не сыграет в предстоящем матче чемпионата против « » по решению главного тренера .

При этом Хэйс является лучшим бомбардиром летчиков в этом сезоне – он набрал 29 (9+20) очков в 31 матчах. Среднее игровое время – 18:49.

Но по показателю полезности Кевин один из худших в команде – «минус 12». Еще хуже только у Энтони Деанджело – «минус 13».

Йэндл, бывший защитник «Филадельфии», остался недоволен решением Тортореллы. Он высказал свое мнение на этот счет в социальной сети и, в частности, сказал: «Не пора ли, может, отправить главного тренера в запас?».

После утренней раскатки Торторелла не объяснил, почему Хэйс не примет участие в матче.

«Филадельфия» занимает седьмое место в таблице Столичного дивизиона, выиграв 10 матчей из 31.