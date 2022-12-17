Седлак об уходе из «Филадельфии»: «Игра в НХЛ не принесла мне того, что я ожидал. Предпочел бы быть дома с семьей»

Теги возможные переходы Филадельфия НХЛ чемпионат Чехии Пардубице Лукаш Седлак Хоккей

Лукаш Седлак прокомментировал свое решение вернуться в Чехию.

Нападающий покидает «Филадельфию».

«Я просто почувствовал, что в целом игра в НХЛ не принесла мне того, что я ожидал. Я предпочел бы быть дома со своей семьей.

Дело не в организации, команде или чем-то в этом роде», – сказал Седлак.

Он добавил, что, скорее всего, будет играть за «Пардубице» в чешской Экстралиге.

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