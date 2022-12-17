Седлак об уходе из «Филадельфии»: «Игра в НХЛ не принесла мне того, что я ожидал. Предпочел бы быть дома с семьей»
Лукаш Седлак прокомментировал свое решение вернуться в Чехию.
Нападающий покидает «Филадельфию».
«Я просто почувствовал, что в целом игра в НХЛ не принесла мне того, что я ожидал. Я предпочел бы быть дома со своей семьей.
Дело не в организации, команде или чем-то в этом роде», – сказал Седлак.
Он добавил, что, скорее всего, будет играть за «Пардубице» в чешской Экстралиге.
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