«Колорадо» поместил Седлака на драфт отказов. Форвард не набрал очков в трех матчах

помещен «Колорадо» на драфт отказов.

Если чешского нападающего не заберет другие клубы в течение 24 часов, то он отправится в фарм-клуб «Эвеланш» в АХЛ.

Бывший форвард «Трактора» подписал с однолетний контракт в межсезонье на 800 тысяч долларов.

В текущем сезоне Седлак провел три матча в регулярном чемпионате и не отметился результативными действиями при полезности «плюс 1».

В среднем он проводил на льду 7 минут и 41 секунду