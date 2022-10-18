«Колорадо» поместил Седлака на драфт отказов. Форвард не набрал очков в трех матчах

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Лукаш Седлак помещен «Колорадо» на драфт отказов.

Если чешского нападающего не заберет другие клубы НХЛ в течение 24 часов, то он отправится в фарм-клуб «Эвеланш» в АХЛ.

Бывший форвард «Трактора» подписал с «Колорадо» однолетний контракт в межсезонье на 800 тысяч долларов.

В текущем сезоне Седлак провел три матча в регулярном чемпионате и не отметился результативными действиями при полезности «плюс 1».

В среднем он проводил на льду 7 минут и 41 секунду

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