Морозов о возвращении России на турниры: «Кубок мира перенесли по всем понятным причинам»

Алексей Морозов высказался о возможном возвращении России на международные турниры.

«Болельщикам, функционерам, игрокам и тренерам хочется участвовать на международных соревнованиях – на чемпионатах мира, Олимпийских играх. Кубок мира перенесли по понятным всем причинам.

Мы надеемся на лучшее и ждем этого времени. Надо быть готовым к тому, чтобы, когда нас допустят, мы остались такой же сильной хоккейной державой, как и прежде», – заявил президент КХЛ.