Доми о неудачах «Чикаго»: «Никто не хочет проигрывать, это неприятно. Все ребята устали от поражений»
Макс Доми высказался о серии неудач «Чикаго».
«Блэкхокс» проиграли 14 матчей из последних 15 и занимают последнее место в турнирной таблице НХЛ.
«Никто не хочет проигрывать. Мы, конечно же, не хотим. Это неприятно, и мы должны держаться вместе, потому что это единственный способ выбраться из этой ситуации.
Я думаю, что сегодня вечером в нашей игре были некоторые проблески. Все ребята устали от поражений, поэтому нам нужно собраться», – сказал форвард «Чикаго» после матча с «Миннесотой» (1:4).
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