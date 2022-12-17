Доми о неудачах «Чикаго»: «Никто не хочет проигрывать, это неприятно. Все ребята устали от поражений»

высказался о серии неудач «Чикаго».

«Блэкхокс» проиграли 14 матчей из последних 15 и занимают последнее место в турнирной таблице .

«Никто не хочет проигрывать. Мы, конечно же, не хотим. Это неприятно, и мы должны держаться вместе, потому что это единственный способ выбраться из этой ситуации.

Я думаю, что сегодня вечером в нашей игре были некоторые проблески. Все ребята устали от поражений, поэтому нам нужно собраться», – сказал форвард « » после матча с «Миннесотой» (1:4).