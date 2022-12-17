«Чикаго» проиграл 14 матчей из последних 15 и идет на последнем месте в НХЛ. 

« » проиграл 14 матчей из последних 15 и идет на последнем месте в НХЛ.

Сегодня «Блэкхокс» проиграли «Миннесоте» (1:4) в очередном матче регулярного чемпионата.

Поражение стало для команды под руководством 6-м подряд и 14-м – в последних 15 играх.

С 18 очками в 29 играх «Чикаго» занимает последнее место в турнирной таблице , хотя опережает «Анахайм» по потерянным очкам.

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