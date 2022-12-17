«Чикаго» проиграл 14 матчей из последних 15 и идет на последнем месте в НХЛ

Теги Чикаго Миннесота Люк Ричардсон НХЛ Хоккей

«Чикаго» проиграл 14 матчей из последних 15 и идет на последнем месте в НХЛ. 

Сегодня «Блэкхокс» проиграли «Миннесоте» (1:4) в очередном матче регулярного чемпионата. 

Поражение стало для команды под руководством Люка Ричардсона 6-м подряд и 14-м – в последних 15 играх. 

С 18 очками в 29 играх «Чикаго» занимает последнее место в турнирной таблице НХЛ, хотя опережает «Анахайм» по потерянным очкам. 

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