Паризе о 6 поражениях «Айлендерс» в 8 матчах: «Мы должны изменить ситуацию. Не знаю, что именно пошло не так»
Зак Паризе высказался о последних неудачах «Айлендерс».
Сегодня клуб с Лонг-Айленда проиграл «Аризоне» (4:5) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Поражение стало для «островитян» 6-м в последних 8 матчах.
Команда под руководством Лэйна Ламберта занимает 5-е место в Столичном дивизионе с 35 очками в 31 игре.
«Мы должны это изменить. Но если нужно указать на то, что именно пошло не так на этом отрезке, то я не знаю, что бы это могло быть», – сказал Паризе.
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