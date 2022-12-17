Паризе о 6 поражениях «Айлендерс» в 8 матчах: «Мы должны изменить ситуацию. Не знаю, что именно пошло не так»

Теги Айлендерс Зак Паризе НХЛ Лэйн Ламберт Хоккей

Зак Паризе высказался о последних неудачах «Айлендерс». 

Сегодня клуб с Лонг-Айленда проиграл «Аризоне» (4:5) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Поражение стало для «островитян» 6-м в последних 8 матчах. 

Команда под руководством Лэйна Ламберта занимает 5-е место в Столичном дивизионе с 35 очками в 31 игре. 

«Мы должны это изменить. Но если нужно указать на то, что именно пошло не так на этом отрезке, то я не знаю, что бы это могло быть», – сказал Паризе. 

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