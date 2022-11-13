38-летний Паризе – самый возрастной игрок в истории «Айлендерс» с голом в овертайме

38-летний – самый возрастной игрок в истории с голом в овертайме.

Форвард поставил точку в матче регулярного чемпионата , забив (4:3 ОТ) на отложенном штрафе.

Паризе (38 лет 107 дней) стал самым возрастным автором гола в овертайме в истории клуба с Лонг-Айленда, превзойдя достижение (37 лет 200 дней в феврале 2014 года).

В текущем сезоне на счету нападающего стало 8 (5+3) очков в 16 матчах при полезности «+9».