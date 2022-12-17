«Филадельфия» вывела защитника Деанджело из состава с формулировкой «по личным причинам»

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«Филадельфия» вывела защитника Энтони Деанджело из состава.

Формулировка – «по личным причинам». 26-летний защитник не выходил на лед с 7 декабря. Клуб не сообщил, когда игрок вернется в состав. 

В текущем сезоне НХЛ Деанджело провел за «Флайерс» 26 матчей, в которых набрал 14 (4+10) очков при полезности «минус 13». 

В межсезонье хоккеист подписал с клубом контракт на 2 года с кэпхитом 5 миллионов долларов. 

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