Пашков о сборной: «После истории с Федотовым не видим в КХЛ доминирующего российского вратаря»

высказался о вратарях сборной России в «Лига Ставок Кубке Первого канала 3х3».

– Что думаете о вратарской линии сборной России Серебряков – – ?

– Необычный сезон – необычная линия. Являюсь сторонником классического распределения сил в бригаде – первый номер, второй, опытный голкипер, среднего возраста, новичок и так далее. В нынешней линии все роли смазаны, все дебютанты, трудно понять, на кого будет сделана ставка в будущем и кто пройдет главный просмотр.

– С чем это связано?

– В регулярном чемпионате мы не видим доминирующего российского вратаря. Если год назад все было понятно, из ЦСКА явно выделялся, вытаскивал турниры и клубов, и сборной, включая Олимпиаду, то сейчас сплошные загадки. Безусловно, после летней истории с Федотовым вратарская линия сборной страдает.

С этой точки зрения скорее хорошо, что у нас в такой ситуации нет международного календаря, проблема с голкиперами встала бы в полный рост. А так проходим ее по касательной.

– С чем связан вратарский кризис в России?

– Я бы не сказал, что есть кризис. Наша школа производит хороших голкиперов. Другое дело, что едва у них в России появляются перья, они тут же летят за океан, в НХЛ, где бум отечественных вратарей.

Последний пример – Кочетков. У нас играл не регулярно, а в НХЛ на него чуть ли не сразу сделали ставку, – сказал олимпийский чемпион.