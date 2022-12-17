Пашков о сборной: «После истории с Федотовым не видим в КХЛ доминирующего российского вратаря»
Александр Пашков высказался о вратарях сборной России в «Лига Ставок Кубке Первого канала 3х3».
– Что думаете о вратарской линии сборной России Серебряков – Коновалов – Дорожко?
– Необычный сезон – необычная линия. Являюсь сторонником классического распределения сил в бригаде – первый номер, второй, опытный голкипер, среднего возраста, новичок и так далее. В нынешней линии все роли смазаны, все дебютанты, трудно понять, на кого будет сделана ставка в будущем и кто пройдет главный просмотр.
– С чем это связано?
– В регулярном чемпионате КХЛ мы не видим доминирующего российского вратаря. Если год назад все было понятно, Федотов из ЦСКА явно выделялся, вытаскивал турниры и клубов, и сборной, включая Олимпиаду, то сейчас сплошные загадки. Безусловно, после летней истории с Федотовым вратарская линия сборной страдает.
С этой точки зрения скорее хорошо, что у нас в такой ситуации нет международного календаря, проблема с голкиперами встала бы в полный рост. А так проходим ее по касательной.
– С чем связан вратарский кризис в России?
– Я бы не сказал, что есть кризис. Наша школа производит хороших голкиперов. Другое дело, что едва у них в России появляются перья, они тут же летят за океан, в НХЛ, где бум отечественных вратарей.
Последний пример – Кочетков. У нас играл не регулярно, а в НХЛ на него чуть ли не сразу сделали ставку, – сказал олимпийский чемпион.
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