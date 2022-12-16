Вайсфельд о лимите в КХЛ: «Почему футбол отстоял квоту, а хоккей нет?! А ведь там легионеров значительно больше»

Леонид Вайсфельд прокомментировал ужесточение лимита на легионеров в КХЛ.

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

«Во-первых, меня по-прежнему смущает, что нам так и не объяснили, почему лимит был ужесточен. Единственный аргумент, который слышал, что на эти два места будут претендовать два наших молодых игрока. Почему так решили?! Кто так решил?! А какие еще аргументы есть? Все остальное говорит только о том, что станет хуже.

И еще один момент. Насколько понимаю, в футболе количество легионеров не изменилось, а ведь их там значительно больше. Так почему футбол отстоял эту квоту, а хоккей нет?!

Что касается, будет ли подорожание легионеров, то тут не угадать. Это как вопрос с повышением и понижением цен на все что угодно. Например, статусные иномарки подорожали, но если у тебя нет денег, то для тебя, собственно, ничего не изменилось. Так и с легионерами – если у клуба есть деньги, он подпишет легионеров, если нет – то ему все равно, какой существует лимит. Все определяет рынок.

Понятно, что если приедут какие-то топовые игроки, то они и стоить будут соответственно. Но я не думаю, что наши клубы будут платить деньги только за иностранный паспорт. Платить по-прежнему будут за качество», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.