Матыцин о сайте для молодых игроков: «Россия – страна с большой хоккейной историей. Уверен, портал будет незаменимым источником информации»
Олег Матыцин высказался о сайте для молодых хоккеистов «Играй в России».
«Информационные технологии прочно вошли в нашу жизнь, особенно популярны они среди детей и молодежи. Разработка и наличие хоккейного портала «Играй в России» – важный шаг для привлечения детей к занятиям спортом и увеличению числа занимающихся.
Сайт содержит не только информационные, но также образовательные и развлекательные материалы – теперь достаточно иметь только выход в интернет, чтобы получить качественный образовательный продукт и научиться азам хоккейного мастерства.
Мы страна с большой хоккейной историей. Уверен, что новый портал будет незаменимым источником информации для всех любителей игры в хоккей», – сказал министр спорта РФ.
Сайт «Играй в России» – проект ФХР и КХЛ, разработка и функционирование портала проводится при непосредственном участии Минспорта России.
ФХР и КХЛ разработали сайт для молодых хоккеистов «Играй в России»
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