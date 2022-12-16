Алексей Морозов: «Видим рост числа молодых хоккеистов в клубах КХЛ. Их мастерство растет, зажигаются новые звезды»

высказался о сайте для молодых хоккеистов «Играй в России».

«Лига и клубы уделяют большое внимание развитию молодых игроков. Последние сезоны мы видим рост числа молодых хоккеистов в клубах КХЛ – растет их мастерство и зажигаются новые звезды. Последний Матч Звезд КХЛ стал самым молодым в истории – это показатель доверия к игрокам в их клубах.

Каждый сезон клубы лиги работают над совершенствованием своих академий и школ, создают условия для юных хоккеистов, чтобы они занимались только хоккеем и понимали, что у нас можно стать большим мастером. Мы еще в начале пути и наша задача сделать, чтобы каждый игрок, вставший только на коньки или подходящий вплотную к выпуску из школы, понимал, что его ждет, и что в России есть возможности для этого.

Именно поэтому мы вместе с Федерацией хоккея России запускаем проект «Играй в России», где будет собираться вся информация о построении карьеры, материалы практической направленности и надеемся, что он будет полезен всем молодым хоккеистам в нашей стране», – сказал президент КХЛ.

Сайт «Играй в России» – проект ФХР и КХЛ, разработка и функционирование портала проводится при непосредственном участии Минспорта России.

ФХР и КХЛ разработали сайт для молодых хоккеистов «Играй в России»