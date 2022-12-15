Вратарь Николаев заработает 90 млн рублей в СКА за 2 сезона

Стало известно, сколько заработает вратарь СКА Дмитрий Николаев по новому контракту.

По информации «Матч ТВ», голкипер заработает по 45 миллионов рублей в каждом из двух следующих сезонов в КХЛ.

Контракт с Николаевым рассчитан до 30 апреля 2025 года. В этом сезоне вратарь продолжит играть за СКА с контрактом новичка.

Но уже со следующего сезона зарплата вратаря существенно вырастет – он будет зарабатывать 45 миллионов рублей в год.

Кроме того, в договоре прописаны отдельные бонусы за достижение определенных личных и командных показателей.

В этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 22-летний Николаев провел 26 матчей, отражая в среднем 93,5% бросков при коэффициенте надежности 1,84.