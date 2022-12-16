Кожевников о СКА: «Молодежь созрела, чтобы выстрелить. Видно, что Ротенберг в них вкладывает очень многое»

высказался о лидерстве в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Перед перерывом СКА оторвался от ближайшего преследователя в Западной конференции «Локомотива» уже на 15 очков. Неожиданность?

– Нет. Было понятно, что в СКА хорошая молодежь. Она созрела, чтобы выстрелить. Вопрос стоял только когда – в начале или в конце сезона. Но понятно, что провести весь чемпионат на такой высоте невозможно ни одной команде! У всех возникают провалы. В подобной ситуации способны спасать только вратари. Но они тоже подсаживаются.

– То есть пока рано говорить, что питерские армейцы выиграют регулярный чемпионат?

– Про плей-офф не скажу – это совершенно другая вещь. Но чемпионат они уверенно пройдут, оторвались от преследователей. Молодежь играет, растет – это главное.

– Кто-то из армейской молодежи приятно удивил вас в этом сезоне?

– Перспектива у многих игроков СКА была видна, они растут. Кто-то раньше, кто-то – позже. Цветы тоже распускаются в разное время, у каждого своя физиология. Но будущее у них хорошее, видно, что в них вкладывает очень многое: дает свободу на площадке, время. Тут самое главное – тренерские задумки раскрывать, – сказал двукратный олимпийский чемпион.