Марнер прервал серию из 23 матчей подряд с очками. В XXI веке больше было только у Кэйна и Кросби
Митч Марнер прервал серию из 23 матчей подряд с очками.
Форвард «Торонто» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (1:3).
Результативная серия 25-летнего игрока завершилась на отметке 23 матча (33 очка на отрезке, 11+21). Нападающий зафиксировал новый рекорд «Лифс» на этой отметке. Всего в сезоне у него 37 (12+25) баллов в 31 игре.
Серия Марнера заняла 3-е место среди самых продолжительных в XXI веке. Рекорд текущего столетия принадлежит Патрику Кэйну («Чикаго», 26 матчей, 2015/16). Второе место у Сидни Кросби («Питтсбург», 25 матчей, 2010/11).
Рекордом НХЛ владеет Уэйн Гретцки («Эдмонтон», 51 матч, 1983/84).
Кроме того, «Лифс» сегодня завершили серию из 15 матчей без поражений в основное время. Команда идет на втором месте в Атлантическом дивизионе с 44 очками в 31 матче.
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