Марнер прервал серию из 23 матчей подряд с очками. В XXI веке больше было только у Кэйна и Кросби

прервал серию из 23 матчей подряд с очками.

Форвард « » не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с « » (1:3).

Результативная серия 25-летнего игрока завершилась на отметке 23 матча (33 очка на отрезке, 11+21). Нападающий зафиксировал новый рекорд «Лифс» на этой отметке. Всего в сезоне у него 37 (12+25) баллов в 31 игре.

Серия Марнера заняла 3-е место среди самых продолжительных в XXI веке. Рекорд текущего столетия принадлежит («Чикаго», 26 матчей, 2015/16). Второе место у («Питтсбург», 25 матчей, 2010/11).

Рекордом НХЛ владеет Уэйн Гретцки («Эдмонтон», 51 матч, 1983/84).

Кроме того, «Лифс» сегодня завершили серию из 15 матчей без поражений в основное время. Команда идет на втором месте в Атлантическом дивизионе с 44 очками в 31 матче.