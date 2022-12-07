Марнер – 5-й игрок с серией из 20+ подряд матчей с очками в XXI веке

– 5-й игрок с серией из 20+ подряд матчей с очками в XXI веке.

Форвард «Лифс» сделал передачу в матче регулярного чемпионата с (4:0).

Текущая результативная серия 25-летнего игрока составляет 20 матчей (27 очков на отрезке, 9+18). Всего в сезоне – 32 (10+22) балла в 27 играх.

Нападающий стал 5-м игроком, выдававшим серию из 20+ подряд матчей с очками в XXI веке.

Рекорд текущего столетия принадлежит («Чикаго», 26 матчей, 2015/16). В его активе и серия из 20 матчей в сезоне-2018/19.

Также отличились («Питтсбург», 25 матчей, 2010/11), Дэни Хитли («Оттава», 22 матча, 2005/06) и Пол Штястны («Колорадо», 20 матчей, 2006/07).