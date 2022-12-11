Марнер набрал очки в 22-м матче подряд. Его серия делит 3-е место среди самых длинных в XXI веке

набрал очки в 22-м матче подряд, его серия делит 3-е место в XXI веке.

Форвард «Лифс» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с (5:4 ОТ), в том числе забив в овертайме.

Текущая результативная серия 25-летнего игрока составляет 22 матча (30 очков на отрезке, 11+19. Всего в сезоне – 35 (12+23) балла в 29 играх.

Серия Марнера делит 3-е место среди самых продолжительных в XXI веке.

Рекорд текущего столетия принадлежит («Чикаго», 26 матчей, 2015/16). Также отличились («Питтсбург», 25 матчей, 2010/11) и («Оттава», 22 матча, 2005/06).

Рекордом НХЛ владеет Уэйн Гретцки («Эдмонтон», 51 матч, 1983/84).