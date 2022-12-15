Бучневич вернется в состав «Сент-Луиса». Он пропустил 4 матча из-за травмы

, как ожидается, вернется в состав «Сент-Луиса».

27-летний форвард пропустил четыре игры из-за травмы нижней части тела. А теперь должен сыграть с «Эдмонтоном».

В среду и четверг он катался вместе с командой. Бучневич тренировался в звене с Брэйденом Шенном и Владимиром Тарасенко.

«Сент-Луис» набрал 27 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Русские тащат «Сент-Луис» – но безуспешно: Бучневич и Тарасенко забили «Рейнджерс» и все равно проиграли