Бучневич вернется в состав «Сент-Луиса». Он пропустил 4 матча из-за травмы
Павел Бучневич, как ожидается, вернется в состав «Сент-Луиса».
27-летний форвард пропустил четыре игры из-за травмы нижней части тела. А теперь должен сыграть с «Эдмонтоном».
В среду и четверг он катался вместе с командой. Бучневич тренировался в звене с Брэйденом Шенном и Владимиром Тарасенко.
«Сент-Луис» набрал 27 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.
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