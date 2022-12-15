Директор «Северстали»: «Мы на границе 8-го и 9-го места. Результат нас не очень радует»

Директор « » оценил результаты команды в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Череповецкий клуб занимает 9-е место в таблице Западной конференции, набрав 37 очков в 39 матчах.

«Результат нас не очень радует – мы находимся на границе восьмого и девятого места. До Нового года у нас шесть матчей, они будут показательными. Игроки, которые были в лазарете, приступили к тренировкам – Морозов, Колмыков, Жабреев, Моисеев, Шугаев.

Думаю, на ближайшую домашнюю серию тренерский штаб совместно с главным врачом примет решение задействовать часть этих игроков», – сказал Николай Канаков.