Ротенберг о Николаеве: «Важно, что он воспитанник СКА. Уверен, с каждым годом наша система будет давать все больше сильных игроков для основы»

Роман Ротенберг поделился мнением о вратаре СКА Дмитрии Николаеве.

«Отличная новость – сегодня СКА подписал контракт до конца сезона-2024/25 с Дмитрием Николаевым! Особенно важно, что он петербуржец и воспитанник нашей системы. Уверен, с каждым годом система СКА будет давать все больше и больше сильных талантливых хоккеистов для основы.

Николаев проводит всего второй сезон в КХЛ, но Дмитрий уже вошел в число лучших вратарей лиги по всем основным показателям. Тем не менее останавливаться на достигнутом никто не собирается – впереди у всех нас много работы, чтобы стать еще сильнее!» – написал главный тренер СКА.

Николаев дебютировал в Olimpbet Молодежной хоккейной лиге в октябре 2016 года в составе «СКА-Серебряных Львов». Кроме того, он выступал за «СКА-Варягов», «СКА-1946» в МХЛ, а также за «СКА-Неву» из «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути».