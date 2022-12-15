Олег Гросс: «Лимит на легионеров – деталь. Главное – стратегия, продуманные на годы вперед и прописанные до буквы правила, приоритеты развития»
Олег Гросс высказался об ужесточении лимита на легионеров в КХЛ.
– Как прокомментируете жесткую дискуссию по лимиту на легионеров?
– Если двумя словами затронуть эту тему, то лимит на легионеров – все-таки деталь, хотя и важная. На мой взгляд, для клубов и для нашего хоккея самое главное – стратегия, продуманные на годы вперед и прописанные до буквы правила игры, приоритеты развития. Если они будут, то станут понятны и параметры оптимального для КХЛ лимита на легионеров.
– С каким настроением ждете Кубка Первого канала?
– Декабрьский турнир сборных в Москве – это особое мероприятие. Это и ностальгия, и атмосфера, и тот момент, который делит хоккейный сезон на две половины и дает старт главным матчам.
Пожелаю сборной России побед и красивого хоккея, – сказал спортивный директор «Автомобилиста».
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