Олег Гросс: «Лимит на легионеров – деталь. Главное – стратегия, продуманные на годы вперед и прописанные до буквы правила, приоритеты развития»

высказался об ужесточении лимита на легионеров в .

– Как прокомментируете жесткую дискуссию по лимиту на легионеров?

– Если двумя словами затронуть эту тему, то лимит на легионеров – все-таки деталь, хотя и важная. На мой взгляд, для клубов и для нашего хоккея самое главное – стратегия, продуманные на годы вперед и прописанные до буквы правила игры, приоритеты развития. Если они будут, то станут понятны и параметры оптимального для КХЛ лимита на легионеров.

– С каким настроением ждете Кубка Первого канала?

– Декабрьский турнир сборных в Москве – это особое мероприятие. Это и ностальгия, и атмосфера, и тот момент, который делит хоккейный сезон на две половины и дает старт главным матчам.

Пожелаю сборной России побед и красивого хоккея, – сказал спортивный директор .