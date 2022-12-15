Олег Гросс: «Лимит на легионеров – деталь. Главное – стратегия, продуманные на годы вперед и прописанные до буквы правила, приоритеты развития»

Теги Автомобилист Сборная России по хоккею Олег Гросс Кубок Первого канала КХЛ правила лимит на легионеров Хоккей

Олег Гросс высказался об ужесточении лимита на легионеров в КХЛ.

– Как прокомментируете жесткую дискуссию по лимиту на легионеров?

– Если двумя словами затронуть эту тему, то лимит на легионеров – все-таки деталь, хотя и важная. На мой взгляд, для клубов и для нашего хоккея самое главное – стратегия, продуманные на годы вперед и прописанные до буквы правила игры, приоритеты развития. Если они будут, то станут понятны и параметры оптимального для КХЛ лимита на легионеров.

– С каким настроением ждете Кубка Первого канала?

– Декабрьский турнир сборных в Москве – это особое мероприятие. Это и ностальгия, и атмосфера, и тот момент, который делит хоккейный сезон на две половины и дает старт главным матчам.

Пожелаю сборной России побед и красивого хоккея, – сказал спортивный директор «Автомобилиста».

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