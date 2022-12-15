Член совета ИИХФ Райндль об игре Овечкина за футбольное «Динамо»: «Это фантастически! Ему нужно продолжать в том же духе, проявлять себя везде»

Член совета поделился мыслями об игре за футбольное «Динамо».

Ранее капитан принял участие в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0), став автором победного гола.

«Игра Овечкина в футбол? Это фантастически! Все видят, как он хорош. Я тоже видел эти нарезки в соцсетях с того матча «Динамо».

Конечно, он любит хоккей, но не оставляет без внимания и другие виды спорта. Это хорошая новость. Ему нужно продолжать в том же духе и проявлять себя везде», – сказал Франц Райндль.