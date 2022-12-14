Член совета ИИХФ Райндль: «Овечкин – один из лучших спортсменов мира. Его делает таким то, чего он добивается в НХЛ и какие рекорды бьет»
Член совета ИИХФ считает Александра Овечкина одним из лучших спортсменов мира.
Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (7:3) и достиг отметки в 800 заброшенных шайб в НХЛ.
«Видел новый логотип «Вашингтона» [на логотипе изобразили надпись «GR8»]. Думаю, то, как они поздравили Александра Овечкина прекрасно. Невероятно! Это очень известный игрок.
Считаю, что для него это большая честь. Овечкин уже один из лучших спортсменов мира. То, чего он добивается в НХЛ, какие рекорды бьет, делает его таковым», – сказал Франц Райндль.
Овечкин забил 165 вратарям (любимые – Флери, Лундквист и Прайс), для некоторых – это воспоминание на всю жизнь
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