Член совета ИИХФ Райндль: «Овечкин – один из лучших спортсменов мира. Его делает таким то, чего он добивается в НХЛ и какие рекорды бьет»

Член совета считает одним из лучших спортсменов мира.

Капитан сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (7:3) и достиг отметки в 800 заброшенных шайб в НХЛ.

«Видел новый логотип «Вашингтона» [на логотипе изобразили надпись «GR8»]. Думаю, то, как они поздравили Александра Овечкина прекрасно. Невероятно! Это очень известный игрок.

Считаю, что для него это большая честь. Овечкин уже один из лучших спортсменов мира. То, чего он добивается в , какие рекорды бьет, делает его таковым», – сказал Франц Райндль.

Овечкин забил 165 вратарям (любимые – Флери, Лундквист и Прайс), для некоторых – это воспоминание на всю жизнь