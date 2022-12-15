Каменский о составе сборной России на Кубок Первого канала: «В основном смотрим на перспективу, молодых игроков, которые должны проявить себя в будущем»

Теги Сборная России по хоккею Валерий Каменский Кубок Первого канала ТАСС Хоккей

Валерий Каменский высказался в преддверии старта Кубка Первого канала.

«Мы собрали лучших, заменили тех ребят, которых хотели посмотреть, по причине травм и их состоянию. Конечно, команда постарается показать болельщикам красивый хоккей, чего от нас ждут.

В основном мы смотрим на перспективу, на молодых игроков, которые должны проявить себя в будущем.

Сборная России всегда играет первым номером, мы смотрим не на соперников, а на свою игру. Мы хотим просмотреть всех ребят, которые хотят себя проявить, закрепиться в сборной на будущее», – сказал советник главного тренера сборной России.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. В турнире примут участие сборные России, Беларуси и Казахстана.

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