Защитник «Детройта» Гронек получил травму после хита Ривса
Защитник «Детройта» Филип Гронек получил травму в матче с «Миннесотой» (1:4).
Он получил повреждение в первом периоде после хита от нападающего «Уайлд» Райана Ривса.
Гронек не смог продолжить матч. Главный тренер «Детройта» Дерек Лалонд заявил, что игрок хотел вернуться, но из-за подозрения на сотрясение мозга был помещен в специальный протокол НХЛ в качестве меры предосторожности.
Ривс не был наказан удалением за силовой прием против Гронека.
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