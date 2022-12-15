Защитник «Детройта» Гронек получил травму после хита Ривса

Защитник «Детройта» Филип Гронек получил травму в матче с «Миннесотой» (1:4).

Он получил повреждение в первом периоде после хита от нападающего «Уайлд» Райана Ривса.

Гронек не смог продолжить матч. Главный тренер «Детройта» Дерек Лалонд заявил, что игрок хотел вернуться, но из-за подозрения на сотрясение мозга был помещен в специальный протокол в качестве меры предосторожности.

Ривс не был наказан удалением за силовой прием против Гронека.