Жанно вызвал Ривса на бой в матче «Нэшвилла» против «Рейнджерс». Форварды подрались в 3-м периоде

подрался с в матче «Нэшвилл» – .

Игрок «Предаторс» бросил вызов форварду клуба из Нью-Йорка. Игроки сбросили краги в третьем периоде матча.

В активе Жанно в этом сезоне 4 драки (он делит 1-е место в лиге с Нэтаном Болье и Николасом Делорье), у Ривса – 2.

Отметим, что нападающий провел больше всех боев в прошлом регулярном чемпионате (14).