Жанно вызвал Ривса на бой в матче «Нэшвилла» против «Рейнджерс». Форварды подрались в 3-м периоде

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Таннер Жанно подрался с Райаном Ривсом в матче «Нэшвилл» – «Рейнджерс».

Игрок «Предаторс» бросил вызов форварду клуба из Нью-Йорка. Игроки сбросили краги в третьем периоде матча. 

В активе Жанно в этом сезоне 4 драки (он делит 1-е место в лиге с Нэтаном Болье и Николасом Делорье), у Ривса – 2. 

Отметим, что нападающий «Нэшвилла» провел больше всех боев в прошлом регулярном чемпионате НХЛ (14). 

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