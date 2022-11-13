Жанно вызвал Ривса на бой в матче «Нэшвилла» против «Рейнджерс». Форварды подрались в 3-м периоде
Таннер Жанно подрался с Райаном Ривсом в матче «Нэшвилл» – «Рейнджерс».
Игрок «Предаторс» бросил вызов форварду клуба из Нью-Йорка. Игроки сбросили краги в третьем периоде матча.
В активе Жанно в этом сезоне 4 драки (он делит 1-е место в лиге с Нэтаном Болье и Николасом Делорье), у Ривса – 2.
Отметим, что нападающий «Нэшвилла» провел больше всех боев в прошлом регулярном чемпионате НХЛ (14).
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