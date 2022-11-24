Ривс сам запросил обмен из «Рейнджерс». Хоккеист перешел в «Миннесоту»

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Райан Ривс лично изъявил желание уйти из «Рейнджерс».

Клуб из Нью-Йорка обменял 35-летнего нападающего в «Миннесоту» на выбор в пятом раунде драфта НХЛ-2025.

Канадец сам сделал запрос на обмен из «Рейнджерс» на этой неделе. Ривс пропустил 7 из 8 последних матчей команды по решению главного тренера, остававшись в запасе.

В этом сезоне форвард силового плана не отметился результативными баллами в 12 играх чемпионата НХЛ при полезности «минус 5».

Контракта Ривса с кэпхитом 1,75 миллона долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.

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